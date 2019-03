Hackean la cuenta de Instagram de Alba Carrillo

Alba Carillo no deja de darnos sorpresas. Desde que empezó la guerra con su ex Fonsi Nieto por llevar al hijo que tienen en común a un plató de televisión, no han parado. El expiloto seguirá luchando por la custodia del pequeño Lucas. Pero Carrillo, que no se queda callada, ha sido víctima de los hackers.

Se trata de un nuevo ataque cibernético, esta vez a la cuenta de Instagram de la modelo. Ha sido a través de la red social de su madre, Lucía Pariente, donde Alba ha querido compartir con todos sus seguidores lo ocurrido con su perfil de Instagram.

Y es que mientras que este problema se soluciona, Alba ha decidido cerrar su perfil. Ahora que acababa de volver de unas idílicas vacaciones junto a su novio, parece que la tempestad ha vuelto a su vida...