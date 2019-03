Hacienda pide tres años de cárcel para Borja Thyssen por defraudar 630.000 euros en impuestos

FINGIÓ SU RESIDENCIA EN ANDORRA

"No me hagáis fotos, que para Hacienda vivo en Andorra", dijo Borja Thyssen a los paparazzi el mes de abril del año pasado. Unas palabras que junto a otras pruebas han hecho que Hacienda pida tres años de cárcel para el hijo de la baronesa, pues al parecer defraudó unos 630.000 euros en los impuestos de la renta y patrimonio de 2007. Si son admitidos, la pena quedaría en menos de dos años y Thyssen no tendría que ingresar en prisión por carecer de antecedentes penales.