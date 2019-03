Guti y Romina Belluscio: las imágenes del beso que confirman su relación

EXCLUSIVA ‘INTOUCH’

Pues no, no se trataba de ninguna bromita ‘tuitera’. Resulta que la relación entre Guti y Romina Belluscio es tan real como la vida misma y tenemos las imágenes exclusivas que confirman el noviazgo. Nada de comentarios en las redes sociales: una imagen vale más que mil palabras. Y es que el futbolista y la colaboradora no pudieron contener la pasión y se plantaron un buen beso en mitad de la fiesta de DJ´s a la que acudieron juntos. ¿Qué no te lo crees? Pues mira, mira…