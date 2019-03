Guti y Romina Belluscio se han casado por sorpresa

José María Gutiérrez, Guti, y Romina Belluscio han revolucionado este viernes el panorama social: ¡la pareja que se conoció en 2011 se han casado por sorpresa!

Una noticia bomba que han compartido ellos mismos con sus followers hace escasos minutos. "J&R Just Married Best Day Ever 14/07/16", escribía Romina en su cuenta personal de Instagram junto a una bonita imagen en forma de collage del recién estrenado matrimonio.

Por su parte, el exjugador del Real Madrid también anunciaba la feliz noticia a través de su cuenta de Twitter con una imagen en el que la pareja posa junto a su hijo Enzo, fruto de su amor con Romina, y con los hijos que Guti tuvo con su primera mujer Arancha de Benito, Aitor y Zaida.

Para este día tan especial, Romina se decantó por un precioso conjunto rosa empolvado formado por una falda larga y un corpiño repleto de pedrería en los mismos tonos. Un estilismo con el que parecía una auténtica princesa de cuento.