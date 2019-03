Guti envía un ramo de rosas a Romina Belluscio en 'Espejo Público'

La relación de Guti y Romina Belluscio va viento en popa. Por ello, no es de extrañar que el futbolista haya querido sorprender a su chica en el día de San Valentín, demostrando que está enamorado hasta las trancas de su guaperrísima argentina.

Un ramo de rosas blancas ha sido el regalazo elegido por el ex delantero del Real Madrid para sorprender a su futura esposa en pleno plató de 'Espejo Público'. Y lo cierto es que lo ha conseguido. Tanto es así, que Romi no ha podido esconder su sonrisilla de enamorada y gritar a los cuatro vientos lo emocionadísima que estaba por el detallazo de su chico. Y es que, ¿quién no ha soñado alguna vez con que su 'Romeo' le envíe flores en San Valentín al trabajo?

Desde que iniciaran su romance, Guti y Romina han demostrado que lo suyo es amor en toda regla y no hay día que no demuestren lo enamoradísimos que están el uno del otro. Una relación de la que hemos sido testigos desde el principio y que pasará por el altar el próximo verano, callando a aquellos que no apostaban por su amor.

Lo que está claro es que estos chicos se quieren y no hay más que ver el derroche de amor que se regalan no solo en el día de San Valentín, sino día tras día. ¡Que vivan los novios!