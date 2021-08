Guti confiesa lo que opina realmente sobre la relación de su hija Zayra Gutiérrez y Miki Mejías

Sus polémicos y sonados episodios en plena pandemia no ha sido lo único que ha mantenido a Zayra Gutiérrez en boca de todos. Y es que, su relación sentimental con Miki Mejías también ha dado mucho que hablar. Hace tan sólo unos meses salían a la luz algunas informaciones que apuntaban que el novio de la joven podría tener una actitud un tanto posesiva con sus parejas, algo por lo que, ante la gran repercusión, su madre Arancha de Benito se vio en la necesidad de pronunciarse.

Recientemente, la empresaria dejaba constancia de la verdadera relación que mantiene con la pareja de su primogénita y ahora, ha sido el propio futbolista quien ha querido poner un poco de calma en todo este revuelo mediático en el que la relación de su hija, no exenta de controversia y polémica, ha sido calificada incluso de peligrosa. Guti, que vive un verano muy tranquilo junto a su mujer, Romina Belluscio y sus dos hijos pequeños, Enzo y Romeo, no ha querido que su estado de placidez se vea alterado, por eso no ha dudado en romper una lanza a favor de Zayra.

Ante las preguntas de si conoce al novio de su hija y de si le cae bien, el exdeportista ha desvelado: "Si ella es feliz yo soy feliz", ha asegurado el exfutbolista quien además añadió estar muy satisfecho con el cambio de actitud de su hija y con el rumbo educativo que retomará en el nuevo curso: ''Ahora está de vacaciones y veremos lo que decide, pero todo lo que sea bueno para ella, nosotros encantados".

Además de para su hija, Guti también ha tenido palabras para los nuevos rumbos que han emprendido sus ex compañeros Sergio Ramos e Iker Casillas. Los tres vistieron la camiseta merengue y compartieron muchas tardes sobre el césped. Ahora, Ramos comienza una nueva andadura en el PSG ante la que Guti no oculta su sorpresa: "Bueno me sorprendió como a cualquier madridista, pero es el fútbol. El fútbol es así, no llegaron a un acuerdo, él decidió que quería seguir compitiendo y se fue del equipo. Yo creo que por las dos partes pues salen beneficiados".

Respecto al portero y al complicado año que está viviendo tras su separación de Sara Carbonero, Guti no alberga lugar a dudas: "Yo por lo que le noto, yo lo veo feliz".

