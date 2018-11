Lo que une a Guillermo Furiase y a la hija de Antonio Carmona

La familia Flores y la familia Carmona siempre han estado muy unidas y las nuevas generaciones siguen la rastro que dejaron dos clanes, cuya unida relación siempre se forjó en torno al arte. Guillermo Furiase y Marina Carmona participan juntos en la serie creada para Instagram, 'Dulces de Barrio', donde interpretan a un matrimonio a punto de tener cuatrillizos. El mayor de los Flores ha utilizado sus redes sociales para mostrar su alegría por participar en el proyecto.

"Que me lo paso muy bien con la buena gente", ha publicado Guillermo en un vídeo en su cuenta de Instagram del making of de uno de los capítulos de la serie. En el vídeo aparecen pasándoselo genial en su sesión de maquillaje y peluquería. Un ambientazo de rodaje del que también dejan constancia en sus comentarios algunos compañeros y la propia cuenta oficial de la serie que le responde: "Y nosotros contigo, no te digo nada jajaja".

La webserie, dirigida por Israel González, es la primera producción española para la red social Instagram y narra las aventuras de un grupo de amigas que viven en el mismo vecindario y que se reúnen en la peluquería para contarse sus problemas y arreglar el mundo.

Esta serie es todo un reto para los jóvenes ya que están más acostumbrados al mundo de la música que al de las tablas, aunque lo enfrentan con mucho optimismo e ilusión. Los dos vienen de dos de las familias de artistas más importantes de España y se han formado en el terreno musical pero está claro, que no cierran puertas a la interpretación.

Guillermo ya participó este año en la película 'Que baje dios y lo vea', y Marina se ha estrenado recientemente con su primer single 'Telarañas'.