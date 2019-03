La guerra entre Rocío Carrasco y Antonio David, el nuevo amor de Álex González o la pareja sorpresa formada por Cristina Pedroche y David Muñoz

Comenzamos la semana con el repaso a las revistas que han salido en este miércoles. A pesar del frío, la actualidad del mundo rosa viene caldeada por la cantidad de novedades que aparecen en las diversas revistas del corazón.

Esta semana, la revista ¡Hola! lleva a su portada a Shakira , posando espectacular junto a Gerard Piqué y Milan. La colombiana, radiante, comparte su emoción ante el nacimiento de su segundo hijo. Además, fotografías exclusivas de Cristina Pedroche y el cocinero David Muñoz, la nueva pareja sorpresa, así como María Teresa Campos y Edmundo en su primer reportaje juntos y hablando con sinceridad de su verdadera historia de amor. “Estoy enamorada, no me importa reconocerlo”, afirma María Teresa.

Diez Minutos nos descubre cómo ha conseguido Paula Echevarría un cuerpo diez. La publicación analiza la alimentación, los tratamientos de belleza y los deportes que practican la actriz y once famosas más, con entrevistas a sus médicos y entrenadores personales incluidos. Además, Genoveva Casanova y Michavila hacen pública su relación al asistir juntos y cogidos del brazo al funeral del hermano de Paloma Cuevas. La guerra abierta que mantiene Rocío Flores contra su madre y defendiendo a su padre, así como las imágenes que confirman el romance de Álex González y su entrenadora personal, en portada.

Con la noticia de que Melanie Griffith quiere recuperar a Antonio Banderas, abre su portada esta semana Lecturas. Además, la hija secreta que tuvo Sara Montiel, el romance entre Álex González y la entrenadora de las famosas, entre las noticias más destacadas.

La revista Cuore sigue fiel a su estilo y nos muestran los defectos de los famosos. Esta semana lleva un reportaje sobre los 'colgajos', es decir, esos trozos de piel que se les queda a las celebs con el paso de los años. Mientras que In Touch apuesta por las mujeres cachas: Cameron Díaz o Michelle Obama se pasan gran parte del día en el gimnasio y consiguen mejores cuerpos que sus maridos.

Terminamos el repaso de nuestro particular quiosco de revistas con que Rocío Carrasco está indignada por las palabras que virtió su exmarido, Antonio David Flores, en una entrevista concedida a Lecturas. La hija de Rocío Jurado prepara una demanda su ex: “Tengo derecho a no ver perturbada mi intimidad”, afirma. Además, Semana destaca la nueva aventura empresarial de Isabel Preysler, que lanza su nueva línea de cremas, además de todos los detalles sobre Ingrid Sartiau, la supuesta hija del Rey Juan Carlos.