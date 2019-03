La guerra continua: Paulina Rubio tacha a Colate de agresor

La situación entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Najera no puede estar más tensa. Su enemistad ya es un hecho y no se ha podido hacer nada porque su divorcio sea pacífico. Todo lo contrario. Tras la cita que tenía en la Corte de Familia del Condado de Miami Dade el pasado miércoles, la cosa fue a mayores y ninguno enterró el hacha de guerra para llegar a un acuerdo por la custodia del pequeño, Andrea Nicolás.

Todo comenzó cuando Colate llegaba a acompañado por su abogado, Sandy Becker, y ella hizo lo propio con el suyo pero, además, junto a su padrastro y un fornido guardaespaldas. En el momento en el que todos estaban presentes Paulina no tardó en atacar a su ex marido, tachándole de mal padre, que no le cambiaba ni siquiera los pañales y que le impide hablar con el pequeño. Motivos por los que solicita que se le retire la custodia parcial del mismo.

Pero no todo quedó ahí. Según iba avanzando la cita, la cantante cada vez más enfurecida aseguró que le es imposible llegar a un acuerdo con el empresario porque cada vez que entablan una conversación éste la insulta y la agrede, tal y como señala el portal Vanitatis.

Un sinfín de reproches a los que Colate contestó tranquilo, alegando que ella se había llevado al niño a Marruecos sin consentimiento suyo ni del juez, sin las vacunas pertinentes y que, para más inri, se habían publicado las imágenes del viaje. ¿Cómo terminará esta guerra? Sólo el tiempo lo dirá…