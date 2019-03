La guerra entre Alba Carrillo y Fonsi Nieto, la operación de urgencia de María José Campanario o las manías de la reina Letizia

La revista ¡HOLA! trae en exclusiva la entrevista a María José Campanario, donde la mujer de Jesulín de Ubrique habla de cómo vivió la angustiosa operación de urgencia a la que fue sometida hace apenas una semana. Además, este medio también trae en portada a la princesa Carlota de Mónaco, que ha hecho un cambio radical en su vida tras romper con Lamberto Sanfelice. ¿Qué les habrá pasado?

Muy diferentes son las informaciones que publica Diez Minutos, donde tiene todo el protagonismo Paz Padilla, que está atravesando por uno de los momentos más felices de su vida, o así lo confiesa ella misma en las páginas de esta revista. Sin embargo, quizá lo más llamativo en la portada sea la noticia sobre Alba Carrillo y Fonsi Nieto, quienes han protagonizado una batalla campal.

Por otro lado, Irina Shayk protagoniza la portada de la revista Cuore, con una imagen sobre la pasarela de Victoria's Secret, durante el Fashion Show en París, donde con unas botas por encima de las rodillas y una gabardina de color vainilla, abrochada sobre su incipiente 'tripita', presumió de embarazo. ¡Será madre por primera vez junto a Bradley Cooper!

La última escapada secreta de nuestra reina Letizia, además de sus manías, ya sean gestos, dietas, horarios, retoques estéticos, sus looks más despampanantes… Entre las noticias más destacadas de la revista Semana. Además, el hijo de Antonio David ya ha cumplido los 18 años y podría estar pensando en mudarse con su padre de inmediato.

La revista InTouch trae un reportaje sobre el estilo de nuestras celebrities, entre las que se encuentran Kendall Jenner y Kim Kardashian, o la mismísima Lady Gaga. Por otro lado, parece que Brad Pitt y Angelina Jolie están empezando a mostrar las secuelas que les ha dejado el divorcio, ella fumando en exceso y él de fiesta en fiesta (y bebe porque le toca).

Lecturas lleva en exclusiva un reportaje de la familia formada por Kiko Matamoros y Makoke, quienes recibieron junto a sus hijos a los redactores de la revista. Además, Karmele ha dejado su trabajo porque no se sentía a gusto y Rocío Flores Carrasco ha vuelto a lanzar un dardo envenenado contra su madre. "Ella ni me va, ni me viene", dice sobre Rociíto.