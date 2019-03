Un grupo de espectadores boicotean la obra de Teatro de Paco León, '¡Cómo está Madriz!'

El pasado 20 de mayo Paco León estrenó en el Teatro de la Zarzuela la obra '¡Cómo está Madriz!', junto al director Miguel del Arco. La obra fusiona dos zarzuelas y hace crítica social y política muy relacionada con la actualidad española, incluye, por ejemplo, la jota de Los Ratas a la vez que se proyectan fotografías de Luis Bárcenas o Miguel Bernad.

Así, son muchas las críticas que ha recibido '¡Cómo está Madriz!' desde su estreno pero en la función del pasado miércoles ocurrió un hecho que va más allá. Y es que, en mitad de la representación un grupo de 12 personas que ocupaba la misma fila en el patio de butacas empezó a gritar y a insultar a los actores "con el propósito claro de reventar la función y que se parara".

Otro sector del público afeó entonces a los alborotadores su comportamiento pero "lejos de calmarse, se crecieron y, entonces, Paco León desde el escenario explicó que así no podían continuar y les pidió que se marchasen".

Los discrepantes se fueron no sin antes "pegarse unos cuantos agarrones entre ellos". Tras un par de minutos de "recolocación", la función pudo seguir y terminó "en un delirio" de baile y aplausos.

Curiosamente estaba entre el público la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y hace unos días Alberto Ruiz-Gallardón acudió a la obra y se marchó en mitad de la representación.

Ahora, Paco León se ha manifestado al respecto en las redes sociales y ha defendido su obra ante sus seguidores: "Pues a mí me parece que la obra está muy bien y no es nada ofensiva, es jocosa y jacarandosa". El actor llamaba al sentido del humor no sin antes aclarar que este tipo de actos no los amedrantan, sino que dan más sentido a su trabajo.

Para culminar con un texto que ha subido en Instagram junto a una zarzuela de Nati Mistral: "La zarzuela ya desde sus orígenes estaba llena de referencias satíricas a la actualidad. Miguel Del Arco ha recuperado este espíritu revindicando lo festivo del género. Por supuesto que no es una propaganda política, lo que hay es crítica a la corrupción, el machismo, la incultura y a la intolerancia. Además es un canto a Madrid, en lo bueno y en lo malo que tiene esta ciudad maravillosa que como se decía en Kiki "Madrid parece moderna...pero Madrid no es moderna" Aunque quiero creer que sí, cuando cada noche cientos de aficionados a la Zarzuela y me consta los hay de diferentes signos políticos, aplauden y corean este descarado espectáculo musical. Que cuatro energúmenos paren una función es sólo una cuestión de educación, no de política".