El gran susto de Tana Rivera durante su voluntariado

Tana Rivera seguramente no imaginaba que su estancia en Ghana terminaría así. Hace unas semanas la hija de Fran Rivera y Eugenia Martinez de Irujo emprendía un viaje de voluntariado al país africano tras haber suspendido selectividad. Una experiencia que prometía darle muchas cosas buenas, pero realmente lo que se ha llevado Tana del viaje ha sido un gran susto. La joven ha sido evacuada del campamento de voluntarios donde se hospedaba tras haber sido amenazada por hombres armados.

Según ha informado La Vanguardia, el pasado martes varios hombres que llevaban armas encima habrían irrumpido en el campamento de los voluntarios de 'Yes We Help', la organización con la que Tana Rivera ha viajado hasta Ghana. Aunque al principio los jóvenes pensaban que se trataba de policías vestidos de paisano, pronto empezaron a amenazarles diciéndoles que si no se portaban bien no iban a poder volver a España.

Al parecer se trata de un incidente provocado por la propia 'Yes We Help' que, en un intento de frenar las críticas de los voluntarios quejándose de su labor, habrían mandado a varios policías locales a amedrentarlos para evitar que sus comentarios les otorguen una mala imagen. A la ONG le ha salido bastante mal la treta, tanto así que hasta el Ministerio de Exteriores ha tenido que intervenir y serán ellos quienes investiguen el presunto fraude.

Por su lado, Tana Rivera no ha hecho ninguna declaración al respecto. Sin embargo, Lourdes Montes, la mujer de su padre, ha confirmado a 'MujerHoy' que "Tana está bien gracias a Dios, pero ha sido un fraude. Es una pena que ocurran este tipo de cosas con fines solidarios", dejando clara su opinión sobre la situación que Tana y el resto de voluntarios han tenido que sufrir.