La gran pasión de Andrea Duro, y no es Chicharito

Andrea Duro y Chicharito protagonizaron uno de los bombazos del verano tras confirmar su relación a través de las redes sociales. Así, desde entonces la nueva pareja de moda ha publicado varias instantáneas donde presumen de su amor vía Instagram.

Pero, echando un vistazo las redes de Andrea hemos observado que la actriz tiene otra gran pasión que va mucho más allá de su chico, y esa es la moda.

Duro comparte muchas imágenes donde además de aparecer guapísima comprobamos que no para de lucir todas las tendencias del momento, por lo que la intérprete se ha convertido en un 'it girl' en toda regla.

Así, la nueva conquista del futbolista mexicano luce como nadie estos 'must have' imprescindibles que todo el mundo debe tener en su armario, como por ejemplo: una camiseta navy, gafas de ver estilo retro, petos denim, deportivas blancas, looks lenceros, camisas 'boyfriend' y gafas de sol estilo 'cat-eye'.