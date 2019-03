El gran gesto de Marisa Jara con un indigente

El frío ya ha llegado a nuestro país y ahora las noches son mucho más largas y difíciles, sobre todo para aquellas personas que por desgracia tienen que pasarlas en la calle. La modelo Marisa Jara, concienciada sobre esta situación, ha protagonizado un cariñoso gesto con un indigente que acaba de llegar a su barrio.

Así, lo ha comentado ella misma a través de sus redes sociales donde además de darle la bienvenida a la zona en la que vive ha querido facilitar, en la medida de lo posible, sus días.

"Querido vecino, no nos conocemos mucho pero sé que vives en el barrio. Cada día que pasa hace más frío fuera, sobre todo por las noches, así que te he dejado algunas mantitas y cositas que podrían ayudarte. Que alegría me da poderte sacar una sonrisa! Solo quería darte la bienvenida al vecindario.☺️ #noimportalacantidadolacausaporlaquesecoopere #intentarquehayaunmundomejorestáennuestrasmanos❤", escribe la sevillana junto a una imagen de ella posando con este hombre al que le ha sacado una sonrisa.