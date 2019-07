Aurah Ruiz no ha tenido una vida fácil. Desde que nació su hijo Nyan, fruto de su relación con el futbolista Jesé Rodríguez, tiene que estar constantemente pendiente de él por su enfermedad crónica, que ya explicó hace varios meses en redes sociales. Y ha todo esto se le suma la mala relación que mantiene con el padre de su hijo, que recordamos que la denunció por acoso hace unos meses.

Momentos duros en los que la canaria ha tenido que apoyarse en las personas que más quiere y una de ellas es su madre. Aurah, mediante su canal, ha querido presentarnos a su progenitora para que ella misma nos cuente más detalles de su vida que hasta ahora desconocíamos.

Uno de ellos, por ejemplo, es que la madre de Aurah ya sabía desde que ésta era pequeña que acabaría saliendo en la televisión: "Una señora le preguntó con 6 años que qué quería ser de mayor y dijo 'famosa, voy a estudiar famosa'".

Un recorrido por varios programas de televisión que a la madre no le ha gustado mucho: "Lo estaba viendo venir y no me quedó más remedio que aceptarlo". "No era lo que yo quería. Me hubiera gustado que estuviese en televisión pero de periodista", confiesa su madre sobre a lo que se dedica Aurah.

...

