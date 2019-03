El gran cambio del hermano pequeño de Mario Casas, Óscar Casas

También se dedica a la actuación

Habiendo participado en ocho películas y en doce series, Óscar Casas promete seguir la misma estela que su hermano Mario Casas. Aunque desde 2012 no lo vemos en la gran o pequeña pantalla ya que ha estado estudiando en el extranjero, el joven promete dar de qué hablar en los próximos años. Desde que saltó a la fama, su cambio físico ha sido espectacular y no solo porque tenga los buenos genes de su hermano mayor, también su estilo es ahora mucho más desenfado. ¡Seguro que candidatas no le faltan!