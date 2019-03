El gran cambio físico de Mario Casas que inicia el año abierto al amor

Mario Casas ha iniciado el año de la mejor manera posible: este 6 de enero estrena en los cines ‘Contratiempo’, un nuevo thriller de Atresmedia Cine en el que comparte protagonismo con Bárbara Lennie, José Coronado y Ana Wagener. La película, dirigida por Oriol Paulo, te mantiene en vilo hasta el último minuto y juega con el nada es lo que parece. ¡Te encantará!

Durante el pase exclusivo que se celebró con motivo del estreno del film, Mario acudió, junto al resto del elenco, sus hermanos Sheila, Cristian y Óscar, y amigos y compañeros de profesión, de lo más elegante con traje de tres piezas pero también pudimos observar que ha sufrido un gran cambio físico. ¿Los excesos de la Navidad? ¡Nada de eso! El atractivo actor, tal y como él confesó, ha tenido que engordar unos kilitos para el nuevo papel que está preparando.

Por otro lado, Mario no se mordió la lengua a la hora de responder a sobre si le molestaba que le preguntaran sobre su vida privada: “No tengo problema de que me pregunten por mi vida privada, al final soy carne de cañón… pero nunca he hablado de ella, nunca me he expuesto. A los actores es lo único que nos queda, nuestra vida. Es guardarlo para nosotros cuando va bien o cuando va mal, es ese trocito que nos queda a nosotros para que no se haga público”, confesó.

Además, al preguntarle sobre si está abierto al amor de cara al 2017 que acaba de comenzar, aseguró: “Yo estoy abierto al amor de la vida, de la paz, de que es Navidad, Año nuevo, que todo vaya muy bien, y que seamos todos muy felices”. ¡Que así sea!