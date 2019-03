El gran cambio físico y estilístico de Kiko Rivera

Kiko Rivera ha decidido cambiar por completo no sólo su físico, sino también su estilo. El hijo de Isabel Pantoja presume de pérdida de peso a través de las redes sociales, gracias a la reducción de estómago que se hizo. Pero ahora además ha sumado algún que otro cambio estilístico, tal y como ha dejado ver a través de sus redes sociales.

Por un lado, el Dj se ha vuelto a abrir los agujeros de las orejas que lucía antaño, y se ha colocado unos pendientes: “Bueno, aquí tenéis el cambio. Hace ya tiempo que me los quité y hoy me los he vuelto a poner. Me he modernizado. ¿Qué os parece?”, preguntaba Kiko a sus seguidores.

Por otro lado, también ha estrenado nuevo tatuaje. El lugar elegido han sido los dedos de sus manos, y en ellos podemos leer: ‘True Love’. “Nuevo tatoo hoy también! Está la cosa de estrenos!", decía en sus redes.

Muy dado a tintar su piel, este nuevo tatuaje se suma a los que ya tiene, como un ángel en su espalda o el ojo de su hija Ana en su mano.