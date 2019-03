La gran ausencia en la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco

El pasado 7 de diciembre la pequeña del clan Preysler, Ana Boyer, se casaba junto al tenista Fernando Verdasco en una de las bodas más esperadas del año. La fecha del enlace finalmente se tuvo que adelantar antes de lo previsto por las inclemencias meteorológicas.

Los novios eligieron la paradisíaca isla de Mustique, en las Bahamas para darse el 'sí quiero'. Un lugar muy exclusivo al que solo podían acudir unas 60 personas y que parece ser se enteraron el mismo día del adelanto de la boda.

Pero, entre todos los asistentes ha habido un invitado que finalmente no fue a la boda, por lo que fue la gran ausencia del día. Se trata del hermano de la novia, Enrique Iglesias, quien a pesar de mantener una gran relación con Ana parece ser que no acudió al evento, tal y como apunta Vanitatis.

Este medio revela que el motivo por el que Enrique ha decidido no asistir a la boda de su hermana está relacionado con la exclusiva que los novios van a ofrecer del enlace. Pues el cantante vive en Miami, muy cerca del lugar donde se ha celebrado el bodorrio, y estos días no tenía ningún compromiso laboral.

El artista no quiere que su carrera se vea afectada por cuestiones ajenas al mundo de la música: "Quiere mucho a su hermana Ana y seguramente pasen todos juntos parte de las navidades en Madrid o Miami, pero ese juego no va con él. Tiene buenos asesores y gente que le aconseja muy bien. Formar parte de esa exclusiva no le beneficiaba", explican en el medio anteriormente citado.