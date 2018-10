Graciela Álvarez rompe su silencio tras ser señalada como 'la culpable' de la ruptura de Aitana y Cepeda

Hace unos días salieron a la luz unos rumores que decían que Cepeda quedaba con otras chicas a espaldas de Aitana, un hecho que podría haber sido el detonante de la ruptura en la pareja. En concreto, el paparazzi Jordi Martín confirmó que la ex del cantante, Graciela Álvarez, confesó a sus compañeros de trabajo que ella y Cepeda se seguían viendo a espaldas de Aitana.

Ahora, la periodista ha querido pronunciarse ante toda esta situación: "Nunca he querido entrar en esto y espero no tener que hacerlo en el futuro. Esta información es falsa, de principio a fin. Y lo que sugiera, también. Visto que por la vía judicial esto podría demorarse años quiero que quede claro lo antes posible que esto no es verdad, y aunque la explicación está de más, yo ni siquiera estaba en España. Que este mensaje sirva como principio y final porque no voy a entrar a desmentir todos los rumores que sean tratados como hechos".

Instagram Graciela Álvarez, ex de Cepeda | Instagram

No es la primera vez que una tercera persona rompe su silencio ante la ruptura de esta querida pareja televisiva. Cuando se desveló que la catalana podría haber iniciado una relación con el top model internacional Xavier Serrano, este también quiso dar su punto de vista ante todas las informaciones que le señalaban.