Graciela Álvarez, la ex de Cepeda, confirmó que se seguían viendo a espaldas de Aitana

Cepeda era el encargado de confirmar que Aitana y él habían decidido seguir caminos diferentes anunciando así su ruptura. Algo que reconfirmaba la extriunfita también en sus redes sociales, pero la cosa no ha quedado ahí.

Poco después salía a la luz que la catalana podría haber iniciado una relación con el top model internacional Xavier Serrano, a lo que se sumaron los rumores de que habría sido Aitana la que habría roto la relación porque Cepeda quedaba con otras a sus espaldas.

Algo que ahora ha confirmado el paparazzi Jordi Martín, quien asegura que una fuente le ha confiado que en el mes de julio, cuando ya Cepeda y Aitana estaban juntos, la ex del cantante, la periodista Graciela Álvarez, decía en una cena entre compañeros de trabajo que ella y el que fuera su pareja se seguían viendo a espaldas de Aitana.

Lo que no sabemos es si estas quedadas serían simplemente de buen rollo entre ex o si pasaría algo más. Por lo que le han revelado al paparazzi, Graciela dio a entender que sus encuentros no eran solo amistosos.