Gonzalo Ramos celebra su primer cumpleaños como padre

Este está siendo un año muy especial para Gonzalo Ramos. El actor está hoy de enhorabuena, y es que celebra su primer cumple como padre. El actor se convirtió en padre junto a su mujer, Sofía Escobar, de su primer hijo, Gabriel, el pasado marzo. Un pequeño muy esperado y que se ha convertido en el juguetito de la familia y en el centro de todas las miradas.

Así ha querido felicitar Sofía a su chico a través de las redes sociales, con una imagen de papi e hijo de lo más tierna: "So much LOVE!!! Happy birthday daddy!! ( Says Gabriel) @gonzalorams". ¡Ohhh!

Un cumpleaños muy especial y que por primera vez celebrará junto a su mujer e hijo como una auténtica familia feliz. ¡Felicidades!