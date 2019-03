Gonzalo Miró sale con la ex de Iker Casillas

¿Qué tienen en común Iker Casillas y Gonzalo Miró? A simple vista no tienen nada que ver, ni físicamente ni deportivamente, ya que todos sabemos que el ex de Eugenia Martínez de Irujo es más del Atleti que el río Manzanares… Pues resulta que, según cuenta La Otra Crónica, les une el gusto por las mujeres.

Aunque no nos imaginamos a Iker con Amaia Montero…, según cuentan, el nuevo amor del hijo de Pilar Miró es la ex del portero. No, ¡tranquilos! Eva González no ha dejado a Cayetano Rivera por irse a vivir una aventura loca con el presentador. ¿Recordáis las imágenes de Casillas con una joven desconocida, con la que olvidó su ‘traumática’ ruptura con la Miss España sevillana? Ana Isabel Medinabeitia pasó fugazmente por la vida del capitán del Real Madrid, sólo ocho meses disfrutaron del amor hasta que Sara Carbonero deslumbró al guardameta…

Hace dos años de su ruptura con Iker y la chica vuelve a tener una celebrity encandilada. Porque, por lo que cuentan, Gonzalo está enamoradito, no… ¡lo siguiente! Se conocieron hace unos meses en un restaurante madrileño y el flechazo fue instantáneo.

Una chica, que comentan, tiene un gran parecido con la periodista que le ‘robó’ el chico hace un par de años, y que nada tendría que ver con la ex de Miró. ¿Cómo sentará esto a Amaia Montero, porque la pobre lo pasó fatal con la ruptura? ¿Sacará el traje de cuero y el látigo para recuperar a su hombre?