El importante papel que tuvo Gonzalo Miró en el romance de Malú y Albert Rivera

Gonzalo Miró tuvo un papel más importante del que te imaginas en la relación de Albert Rivera y Malú. Y eso que hace unos días prefería no pronunciarse sobre el romance entre su ex y el líder de Ciudadanos, pero ahora la revista Hola saca a la luz en exclusiva que el comentarista deportivo fue clave en esta historia.

Y es que Gonzalo fue el encargado de presentarles cuando estaba con Malú, lo que seguramente no imaginaba es que en un futuro su ya ex y el político acabarían juntos. A pesar de que él declarase hace nada que “son dos personas que no tienen absolutamente nada que ver conmigo ahora”, en el pasado sí.

Ya no resulta tan extraño que asegurara que no le había sorprendido que estuvieran juntos, y es que resulta irónico que, al fin y al cabo, él fuera el ‘celestino’ de la artista y Rivera.