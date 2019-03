Gonzalo Miró y Amaia Montero rompen su relación

Según informa la web Vanitatis.com, Gonzalo Miró y Amaia Montero han puesto fin a su relación. La cantante, que estaba enamoradísima de su Gonzalín debe estar pasándolo fatal, aunque él ha comentado que la relación “ha terminado, pero bien. Como el Atlético de Madrid con su entrenado. Con aplausos y pancartas de apoyo”.

El aspirante a director parece que ha terminado bien su última relación, algo que no ocurrió con sus dos novias anteriores: Eugenia Martínez de Irujo y Natalia Verbeke. No sabemos qué les hace pero estas no quieren saber absolutamente nada del hijo de Pilar Miró.

A partir de ahora, Gonzalo vuelve a la búsqueda y captura de nueva presa. ¿Con quién nos sorprenderá? Porque Miró ya nos tiene acostumbrados a aparecer de la mano de alguna celebrity de alto copete...

Y Amaia... ¿Qué será de la pobre Amaia? Seguro que ella nos sorprenderá con alguna melancólica canción de amor dedicada a su ex pichurri. ¿Habrá segunda parte en esta historia de amor? Muchas preguntas que sólo el tiempo contestará.