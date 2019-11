Gonzalo Caballero por fin ha hablado sobre lo que lleva siendo un secreto a voces estos últimos meses, y es que parece que el torero y Victoria Federica sí que han sido algo más que amigos, tal y como ha revelado en exclusiva el diestro en una entrevista a la revista ¡Hola!

"He estado saliendo con Victoria unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión", ha reconocido. Sin embargo, queda claro que ambos han quedado en muy buenos términos, ya que ella fue de las primeras en acudir al hospital a visitarle después de la grave cogida que sufrió en octubre y que casi le cuesta la vida. Además, también fue una de las invitadas especiales a la barbacoa que ofreció para celebrar su recuperación.

"Hubo ocho o nueve minutos en los que me dieron por perdido", ha contado respecto a su grave cogida. "Cuando me trasladaban al hospital, de repente la ambulancia se paró. Tenía cuatro de tensión. La situación fue terrible, porque no sabían si regresar a la enfermería o ir hacia el hospital", asegura.

De momento, el torero ya se encuentra totalmente recuperado, aunque tardara un tiempo en volver a los ruedos, mientras que Victoria Federica ya ha recuperado la ilusión al lado del DJ, Jorge Bárcenas, con quien se ha dejado ver de lo más cariñosa.

