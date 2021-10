Gloria Estefan revela que un familiar abusó de ella cuando era una niña

Gloria Estefan está en una buena etapa de su vida, sobre todo a nivel profesional, ya que es la conductora de un programa en Facebook Watch, titulado 'Red Table Talk: The Estefans'. Allí se ha abierto en canal y ha aprovechado para contar el duro calvario que tuvo que sufrir cuando era tan solo una niña. "El 93% de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores, y yo lo sé porque fui una de ellos. Tenía 9 años cuando todo esto pasó y fue alguien en quien mi madre confiaba. Él era de la familia, pero no de la familia cercana", ha empezado contando la cantante que estaba sentada junto a su hija, Emily Estefan, y su sobrina, Lili Estefan.

Una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta, ya que nadie se esperaba que la artista hubiese pasado por esta complicada situación. Unos abusos que comenzaron con amenazas: "Le dije: 'Esto no puede pasar, no puedes hacer esto'. Él me dijo: 'Tu padre está en Vietnam, tu madre está sola y la mataré si se lo dices'", confesaba la cantante.

Después de este duro testimonio, su hija quiso preguntarle si sus padres tenían alguna idea de lo que estaba sufriendo cuando iba a sus clases de música. Ante esto, la cubana confesó que no pudo contárselo a su madre porque nadie hablaba de estos temas, aún así, intento hablar con su padre de otra manera: "Recuerdo que le enviaba cintas diciendo: 'Papá, realmente no... prefiero cantar canciones y no quiero hacer música clásica'", explicaba la cantante.

A pesar de que en parte tenía miedo por las amenazas de su profesor, Gloria quiso contárselo todo a su madre, quien enseguida fue a denunciar el caso a la policía, pero estos les aconsejaron no seguir, ya que podría ser traumático para una niña de tan solo nueve años. Años más tarde, cuando la cantante sacó sus primeros singles, él escribió una dura crítica que enfadó mucho a Gloria, pero la mantuvo en silencio para disfrutar de uno de los mejores momentos de su vida: su despegue como artista.

