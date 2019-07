Gloria Camila está pasando un momento muy duro tras la reciente y polémica ruptura con Kiko Jiménez, y para salir adelante la joven se apoya y refugia en sus amigos más cercanos, y hace poco se la ha podido ver con una de sus amigas más cercanas, Sofía Cristo. Precisamente con ella es con quien relacionan a la hija de Ortega Cano últimamente, y ambas han decidido tirar de humor para quitarle hierro al asunto.

Entre risas, GloriaCa y Sofía Cristo 'se han comprometido' ante la mirada de Bárbara Rey, así lo mostraba la DJ en un post que subió a Instagram donde bromeaba con su 'bestie', en unas divertidas imágenes donde se ve como le pone el anillo y las dos se abrazan como celebrando el momento.

"Hoy es el día más feliz de mi vida...Me ha dicho que SÍ y mi madre nos ha dado su bendición #vivalasnovias. Ahora nos hemos dado cuenta de nuestro amor, GRACIAS", escribía Sofía junto a las instantáneas. Pero estas fotos tienen historia detrás, tal y como comentábamos al principio.

Y es que recientemente se acusó a GloriaCa de posibles infidelidades hacia Kiko, y esos engaños los relacionaron con Sofía Cristo, además de rumorearse de que ahora estaban juntas después de la ruptura con su ex novio. En una entrevista a la Dj en un programa de televisión, desmintió todo lo que decían y añadió:"Es como incesto, me parece algo guarro. Me parece algo indecente que la gente piense algo así". Y quiso aclarar que la hija de Rocío Jurado era de sus mejores amigas.