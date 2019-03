Gloria Camila publica una carta de amor a su novio, Kiko Jiménez

Gloria Camila está muy enamorada de su novio Kiko Jiménez. La relación va viento en popa y por si había alguna duda la hija de José Ortega Cano ha querido acabar con ellas publicando una romántica carta de amor en redes sociales.

Es cierto que la pareja ha protagonizado algunas peleas, enfados e incluso algún comentario machista por parte del sevillano, pero el amor ha triunfado por encima de todo. Ahora, Gloria Camila ha mostrado su lado más tierno y sensible contando las razones por las que quiere tanto a Kiko.

"Te amo. Gracias por ser como eres conmigo, por cuidarme, por protegerme, por apoyarme, por defenderme, porque me sacas de mis casillas pero luego me retienes a la hora de marcharme y eso tengo que admitirte… que me encanta. Me encanta que nos mire con envidia, que nos juzguen sin conocernos para luego callarles", escribía en Instagram. Esto solo ha sido el comienzo de las palabras tan tiernas que la hija de Ortega Cano dedicaba a Kiko.