Gloria Camila no se ha pronunciado mucho en los últimos meses respecto a la dura situación que ha vivido desde que rompiera con Kiko Jiménez. Sin embargo, después de la entrada de éste en un famoso reality de convivencia, y tras el supuesto montaje que habría organizado junto a su nueva novia Sofía Suescun, la hija de Rocío Jurado parece no tener problema a la hora de lanzar dardos envenenados.

Ha sido durante su aparición en el concierto 'Por ellas' de Cadena 100 con motivo del Día contra el Cáncer de mama, donde la joven no ha tenido problema en dar su opinión sobre la actitud que está teniendo su ex.

"Yo no soy la que está en la tele, la que ha hecho un reality...", ha comenzado explicando. "Creo que hacen el ridículo pero no me voy a centrar en eso", afirmaba respecto a la relación de Kiko y Sofía y la polémica que se ha generado después de que supuestamente el televisivo coqueteara descaradamente con la mujer de Diego Matamoros, Estela Grande, en el reality donde ambos participaban. Y, además, no ha dudado en asegurar que ella "ya ha pasado página".

El que también se pronunciaba hace poco era el propio padre de Gloria, José Ortega Cano, quien no dudaba en mandarle un claro recadito al que fuera su yerno.

