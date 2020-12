La reacción de Gloria Camila tras conocer todo lo que ha dicho Michu, la novia de su hermano José Fernando: "¿Pero cómo se puede mentir tanto?"

Este miércoles, Michu, la novia de José Fernando, ha golpeado fuerte el kiosko rosa con una exclusiva que ha concedido para la revista Diez Minutos donde ha concedido unas duras declaraciones.

La joven ha reconocido haber pasado momentos muy complicados durante la pandemia por el covid, y ha reconocido que la hija de Ortega Cano no le ha prestado la ayuda que le ha pedido: "Le pedí 200 euros para comer y no me ayudó. Mi hija no ha recibido ni una felicitación suya", ha desvelado.

De quien sí ha revelado haber recibido ayuda ha sido del abuelo de su nieta, Ortega Cano, de quien asegura haberla ayudado incluso a escondidas: "José es un gran padre, adora a sus hijos y conmigo se porta de maravilla. A mí me ayuda en todo, incluso a escondidas de Ana María Aldón y de su hija Gloria Camila".

Unas declaraciones bomba a las que Gloria Camila, atónita, ha respondido tan indignada como enfadada: "¿Pero cómo se puede mentir tanto? ¡Ay, de verdad!".

"¿Me estáis diciendo en serio que ha dicho todo esto? ¿De verdad me lo estáis diciendo?", preguntaba de nuevo la hija de Rocío Jurado a los periodistas mostrando su sorpresa ante las declaraciones de Michu.

"No, es que estoy leyendo su conversación y es que no entiendo como hay tantas personas que pueden ser tan mentirosas y tan sinvergüenzas. O sea, es que, de verdad, hay tantos. En fin...". ¡En el vídeo de arriba te dejamos sus declaraciones al completo!

Seguro que te interesa...

Así es la espectacular cocina de Gloria Camila