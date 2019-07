Si bien a finales de junio Gloria Camila y Kiko Jiménez celebraban su cuarto aniversario, parece que en las últimas semanas su relación se ha ido deteriorando hasta el punto de romper definitivamente hace tan solo unos días. Y según indican los rumores, podría haber terceras personas implicadas, concretamente Sofía Suescun, declarada enemiga de Gloria Camila y a la que Kiko se habría acercado bastante en el último mes.

Según aseguran fuentes cercanas a la pareja, la hija de Rocío Jurado no habría soportado ese acercamiento de su chico con la concursante de realities, y sus celos habrían hecho mella en Kiko, por lo que este habría decidido romper la relación.Y aunque de momento Gloria Camila no se ha pronunciado al respecto, el desnudo integral que acaba de subir en Instagram parece venir cargado de indirectas. Y es que no cabe duda de que Kiko ha querido entrar a la soltería por la puerta grande.

"Hoy estoy guasón, ¿y tú?" escribía junto a la sensual instantánea. Y entre los comentarios que ha recibido en la polémica publicación, hay uno de lo más especial. "¿Hasta qué hora lo estás?", le replicaba Suescun, avivando todavía más los rumores de un posible romance entre ellos.

De lo que no cabe duda, es de que a muchos de sus seguidores no les ha hecho gracia la ruptura y esa nueva "amistad" que ha surgido entre Kiko y Sofía.

"Ya no me gustas, dejaste a gloria que es un mujeron por Sofía que no vale nada. Cuando se aburra de ti te va a dejar tirado como un perro ya lo verás... Así que disfruta mientras puedas!" o "Si has destrozado tu relación con gloria de 4 años, por una mujer como Sofia, que no le llega a los pies como persona y que en dos días estará con otro, pienso no la merecías y ella mejor te olvide", son algunas de las opiniones que pueden leerse.