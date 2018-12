Gloria Camila y Kiko Jiménez han tenido que cancelar sus planes de Navidad

Gloria Camila y Kiko Jiménez han visto sus planes de las Navidades alterados por culpa de una intoxicación alimentaria. El viaje que tenían planeado hacer a Los Ángeles y Las Vegas se ha tenido que posponer por una pizza en mal estado. Una intoxicación alimentaria por la que la pareja ha tenido que recibir tratamiento médico.

Ha sido la hija de Rocío Jurado quien se lo ha contado a sus seguidores a través de sus Stories de Instagram: "Ayer estuvimos un poco 'out' porque nos intoxicamos por culpa de una pizza, que no voy a decir de dónde era pero ya veremos qué hacemos porque perdimos el viaje que teníamos a Las Vegas y a Los Ángeles. Kiko ha estado vomitando toda la noche. Por la mañana también y yo igual…con escalofríos…estábamos fatal, la verdad. Fuimos a urgencias y nos pusieron suero para que no nos deshidratásemos porque pasamos todo el día sin comer".