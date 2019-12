2019 está a punto de llegar a su fin y como suele pasar a finales de cada mes de diciembre, todos solemos hacer un balance de las cosas buenas y malas que nos han pasado estos 365 días. Y una de estas personas ha sido Gloria Camila.

La hija de Ortega Cano ha pasado por un año rodeado de polémica donde ha protagonizado muchos titulares debido a su ruptura con Kiko Jiménez tras 4 años de relación. Muchas después de que se supiera que el televisivo había empezado una relación de lo más mediática con Sofía Suescun, recorriendo cada plató para contar intimidades de la pareja.

Es por eso mismo que la hija de Rocío Jurado ha querido hacer un repaso de este 2019 y, como no podíamos esperar menos, ha mandado en sus palabras algún que otro zasca a su ex. "Este año se puede quedar en la basura, en el trastero, pero no en el olvido" o "Pero me ha quitado mucho más, me ha quitado LA MALDAD que me rodeaba. Gracias por eso 2019, te debo una", son algunas de las indirectas que Gloria Camila ha incluido en el mensaje.

...

Seguro que te interesa...

El mensaje de Gloria Camila a su padre Ortega Cano en un cumpleaños donde no estará su otro hijo Jose Fernando