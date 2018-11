Gloria Camila humilla así a una de sus haters

Gloria Camila es una de las tantas influencers que ha querido denunciar el acoso que sufren día a día a través de las redes sociales. En este caso ha sido una seguidora quien ha empezado a acosarla e insultarla con mensajes hirientes. Sin embargo, la hija de José Ortega Cano, ha querido quitarle importancia y ha decidido responder únicamente a la cantidad de faltas de ortografía que contenían los mensajes: "No ofende quien quiere sino quien puede. Eso lo primero, pero es que no puedo con las faltas de ortografía. ¡Es que me sangran los ojos!".

La colaboradora ha contado con la ayuda de Rocío Flores Carrasco para ir destripando, detalle a detalle, cada uno de los textos. A través de los pantallazos de la conversación todos sus seguidores han podido ver la cantidad de errores ortográficos, como "hademas", "jitanos", "heres" o "kese". Gloria sugirió a través de un vídeo que la RAE le enviase unos manuales de ortografía y caligrafía, y un diccionario.

Tampoco ha podido callarse ante un comentario en el que le decía que era "muy creída", para lo que ha contestado tajante: "Podría creérmelo más, como otras, pero soy humilde, trabajo, estudio, quiero a mi gente y estoy muy orgullosa de mi madre". Camila ha sido un gran ejemplo en relación a este tema, donde ha asegurado que por lo menos se ha echado unas risas. Finalmente, ha sido con estilo y dando una lección como ha elegido zanjar el tema: "¡Aprende a escribir y luego me criticas!".

Gloria Camila | Redes sociales