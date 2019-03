Gloria Camila: "Si mi hermano no denuncia a Michu, lo hago yo"

Gloria Camila no está pasando por su mejor momento. Su hermano José Fernando ha vuelto a recaer en el mundo de las drogas y su exnovia, Michu, no para de darles quebraderos de cabeza.

Europa Press se ha puesto en contacto con la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado para hablar sobre la situación familiar actual. Respecto a Michu, no tiene buenas palabras: “Esta niña no trae nada bueno y yo creo que se está demostrando”, dice Gloria Camila. Y le lanza una ‘amenaza’: “Y le acusa de algo y luego no es cierto, me voy a encargar yo de denunciarla. Si no lo hace él, lo hago yo, porque decir que una persona es un maltratador cuando es ella la primera maltratadora psicológicamente hablando, y avisar a la policía y hacer un montaje y encima grabarlo y todo ese rollo me parece muy cruel por su parte”.

Y defiende que va a apoyar a su hermano en todo momento: “Mi hermano no está solo, está con mi padre, su familia y yo, y estamos haciendo todo lo posible. Él se tiene que dar cuenta solo, tampoco lo vamos a obligar a nada y tampoco le vamos a encerrar en un centro como se está especulando. Eso tiene que hacerlo él cuando ´le quiera y cuando crea que es conveniente y está capacitado”.