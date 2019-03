Gloria Camila, en guerra contra María Teresa Campos

Gloria Camilia es dentro del clan Jurado el miembro más justiciero y es que desde que la joven alcanzó la mayoría de edad se ha enfrentado a todo aquel que ataca a su familia sin importarle quién es el atacante.

Así, ahora Gloria ha arremetido contra María Teresa Campos después de que la presentadora hiciera unas declaraciones donde deja entrever que la causa de la muerte de Rocío Jurado, además del cáncer que padecía, se debe a "todo lo que tenía en su entorno", refiriéndose a una posible separación entre Ortega Cano y la cantante según recoge Vanitatis.

Unas palabras que le han dolido mucho a Gloria Camila y ha querido rebatir diciendo: "Mi padre quiso siempre muchísimo a mi madre y siempre lo he dicho y siempre lo diré. Hay gente que aún no se le queda marcado y no le entra en la cabeza que quiso mucho a mi madre. Que hayan tenido una pelea un día…, pero nadie puede juzgar algo que ni siquiera han vivido. Y entonces pido un poco de respeto, porque eso es difamar, información que es verdaderamente falsa".

Además de declarar que para ella María Teresa Campos no existe: "Es que esto ya lo dije en su momento. Ya, a día de hoy, esa señora para mí no existe", asegura Gloria Camila en conversación con Europa Press. Y es que, la presentadora y su familia siempre han estado del lado de Rocío Carrasco, con quien Gloria Camila no tiene relación.