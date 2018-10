Gloria Camila revela la verdadera razón por la que engordó

Gloria Camila ha revelado en su canal que pasó por una muy mala época. Todo coincidió con una de las recaídas de su hermano, José Fernando, y a ella la ansiedad le llevaba a comer más de la cuenta. Y no sólo eso, sino que también se excedía con el alcohol los fines de semana.

“Comía, tenía muchísima ansiedad, me agobiaba y estaba muy triste”, declara GloriaCa. “Comía todo lo que me daba la gana y también es verdad que los fines de semana bebía mucho alcohol”, ha confesado. “Engordé 10 kilos de golpe y no era consciente del daño que le estaba haciendo a mi cuerpo”, añade.

Pero tras pasar por un reality, la hija de Ortega Cano consiguió rebajar esos diez kilos y algunos más, y ahora presume de figura gracias también a una buena alimentación y al ejercicio físico.