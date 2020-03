La revista Hola trae en portada la idílica imagen familiar de Ana Boyer y Fernando Verdasco junto a su hijo Miguel en las fotos más divertidas de la pareja y su pequeño durante su estancia en Nueva York. Por otro lado, las imágenes en exclusiva de la nueva vida de Carmen Martínez Bordiú en Portugal junto a su novio Tim, así como las primeras imágenes de Marta Luisa de Noruega junto a su novio, el chamán Durek, muy apasionados en Hawái.

Isabel Pantoja y su espectacular concierto en Madrid son la portada de la revista Semana. Además, en exclusiva, las fotos de Victoria Federica tirando cañas en el bar de los famosos. Por otro lado, la reacción de los famosos al coronavirus, de Rosa López a Terelu Campos pasando por Ana Rosa Quintana.

En Lecturas, la gran protagonista es Estela Grande, quien relata en exclusiva que ha tenido que someterse a tratamiento psicológico tras su ruptura con Diego Matamoros. Y asegura: "He vivido cosas muy duras con los Matamoros". Por otro lado, las explosivas declaraciones de Gloria Camila: "Rocío Flores es la hermana que no fue Rocío Carrasco". Por último, la periodista Pilar Eyre revela que Isabel Pantoja no devuelve los trajes que le han dejado en la tele.

En Diez Minutos, Gustavo González y María Lapiedra celebran la inminente llegada de su hija Mia. Además, la pasión playera de Marta Luisa de Noruega con su chamán, los besos y mimos de Sibi Montes y El Tato en Huelva, y Nagores Robles y Sandra Barneda disfrutan de su segunda oportunidad.

Por último, en la revista Cuore, el feminismo es cosa de todxs: ya sea a través de la ropa, de su discurso, de su trabajo…, celebrities como Cristina Pedroche, Beyoncé o Beatriz Luengo luchan por la igualdad. Además, Justin Bieber y J Balvin están trabajando juntos en la última canción del cantante canadiense, 'La bomba'. Por último, Anna Castillo de cañitas por Madrid con su novia.

