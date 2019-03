Gloria Camila desmiente los rumores sobre su posible operación de pecho

Hace unos días, María Patiño desveló en un programa de televisión que, según una fuente cercana, Gloria Camila, la hija de José Ortega Cano, había acudido la semana anterior a un hospital de Madrid para someterse a una operación de pecho. Tras esto, Gloria Camila se apresuró a desmentirlo a través de las redes sociales.

"Ja, ja, ja, ahora cuando salga a la calle sentiré que todo el mundo me mira el pecho. Gracias fuente cercana", escribió en Twitter. "Que hablen los demás de las operaciones que se hacen, no de las que supuestamente me hago yo", añadió también indignada.

Ahora, la revista Qué me dices! ha publicado unas imágenes exclusivas de la hija de Ortega Cano tras estas declaraciones y ha hablado con ella para que se explayase en su opinión: "No sé por qué lo ha dicho. Nadie me ha llamado hasta ahora para preguntarme. ¿No puedo ir a un hospital por otra razón? ¿Tú crees que necesito algún retoque de algo? Pues no. Y si lo hiciera, no iría a la prensa", ha explicado.

En las fotografías, se puede ver a Gloria Camila saliendo de su tienda de ropa, Santa Marta, en Sevilla, tras un día de trabajo. Aparece con ropa ancha y tapándose el pecho con una cazadora vaquera, por lo que no se puede apreciar si los rumores son ciertos o no. Lo que está claro es que siempre ha estado estupenda y que, como ella dice, no necesita hacerse ningún retoque.