Gloria Camila ha querido plantar cara a todos aquellos que la atacan con unas duras palabras que ha compartido en su perfil de Instagram.

En su mensaje, un escrito de Rufi Expósito, ha escrito: "Prohibido el daño. Que parezca de piedra no es una invitación para que intentes romperme. Que aunque afronte los problemas, también me pesan. Que aunque haya marcado el límite de mi dolor demasiado alto, también me quema".

Y ha añadido: "Que, aunque no lo parezca, también me duele. Que pueda soportarlo no significa que deba sufrirlo. Que pueda superarlo, no te invita a romperme. Que es más simple. Que, en vez de recordar la superficie de piedra, tengas el valor suficiente para picar despacio, con el tiempo, paciencia y cariño, hasta llegar a mis miedos".

Los últimos meses no están siendo nada fáciles para la hija de Ortega Cano que tiene que enfrentarse en plató a su archienemiga Sofía Suescun, pareja de su exnovio, Kiko Jiménez, además de haber discutido también con Gema, la hija de Ana María Aldón, que le ha recriminado lo poco que está defendiendo a su madre durante su participación en un reality, además de haberse cuestionado su relación su actual chico, David.

