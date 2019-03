Gloria Camila asegura que lleva tres años sin hablar con su hermana Rocío Carrasco

El 2014 no está siendo el año de la familia de José Ortega Cano. Su hijo pequeño en la cárcel, él a punto de entrar y las relaciones en el ámbito familiar no son las mejores que se pueden tener. Y si esto no fuera poco, Gloria Camila habla de su hermana Rocío Carrasco con unas palabras muy, muy duras.

Tras cumplir la mayoría de edad, un puñado de periodistas preguntaron a la hija pequeña de Rocío Jurado si su hermana Rocío la había felicitado por su dieciocho cumpleaños, a lo que ella respondió de manera muy contundente.

"¿Qué hermana? ¿Con la que llevo tres años sin hablar? Si no llama ni para felicitarme...", respondió tajante Camila. Todos sabemos que 'Rociito' hace ya un tiempo que se distanció de su padre y de sus hermanos pero… ¿Tanto como para estar tres años sin hablarse? ¡Qué fuerte!