El problema de salud por el que Gloria Camila no ha podido disfrutar de sus vacaciones en Riviera Maya

Gloria Camila, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano, disfrutaba de unas vacaciones de ensueño con su pareja David García cuando sufrió una molesta infección que truncó su estancia. La colaboradora de televisión se encontraba en Riviera Maya (México), destino turístico de moda entre los influencers, disfrutando de todo tipo de actividades y comodidades que ha ido compartiendo con sus seguidores día a día en las redes sociales.

La prometedora actriz no dudó en compartir con sus fieles que sus días en Riviera Maya se habían visto afectados debido a una otitis, una inflamación del oído causada por una infección. Es una incómoda enfermedad muy habitual del verano que aparece al bañarse en el mar o en las piscinas por algún tipo de suciedad en las aguas.

Gloria compartió una historia en su Instagram en la que se podía apreciar a la joven tumbada en un sofá cansada y con cara seria junto a la que escribía "otitis". Y es que, la infección ha causado grandes molestias a la hermana de Rocío Carrasco.

A pesar de todo, el viaje junto a su pareja ha sido de lo más especial y completo. Los enamorados han estado alojados en un increíble resort con acceso a la playa en el que han podido relajarse. Además, también han hecho rutas por espectaculares selvas y han podido bañarse en un cenote. A su regreso Gloria publicó una foto junto a su padre José Ortega Cano, al que adora, que tituló: "Foto con papito, el hombre más bueno, humilde y generoso que he visto y conocido en mi vida. Te amo mucho papito bonito. Me das vida y me has dado la vida".

Seguro te interesa...

Gloria Camila aclara cómo se encuentra su padre Ortega Cano tras ser operado