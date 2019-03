Gloria Camila no acudió al homenaje de su madre, Rocío Jurado, porque su sobrina Rocío Flores no estaba invitada

En una entrevista para Chance, Gloria Camila ha dejado bien claro por qué no acudió hace unos días al homenaje que se le hizo a su madre, Rocío Jurado, frente al que estaba su hermana, Rocío Carrasco.

Y es que la hija de la tonadillera y José Ortega Cano se posicionó a favor de su sobrina, Rocío Flores, que no fue invitada: “No me parece bien porque creo que si invitas a la familia en sí, tienes que invitar a todo el mundo y no excluir a nadie o incluir a nadie más”, ha sentenciado.

Además, ha añadido que pasaba de “ir a hacer el falso” pero que se alegraba mucho por la propuesta del sello en el que aparece la fallecida tonadillera: “Por mi padre, porque estoy orgullosa y creo que se lo merece desde hace tiempo”.

Sin pelos en la lengua, ha recalcado: “No me apetece encontrarnos después de tanto”. Y puntualizaba que la invitación al acto “no era una reconciliación como dicen, porque no han invitado a la familia por dar el paso sino por lavar su imagen, quedar bien y porque se ha visto entre la espada y la pareja, porque sino nos invitaba quedaba muy mal”.