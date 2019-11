Este viernes salía a luz que Gloria Camila podría haber encontrado de nuevo el amor después de unos duros meses tras su ruptura con Kiko Jiménez. Como podéis recordar, la hija de Ortega Cano y el televisivo rompieron su relación y él pronto comenzó a salir con Sofía Suescun.

Lo último que se ha sabido de la vida sentimental de Gloria Camila es que, tal y como reveló el periodista Álex González en el progama en el que colabora, ha comenzado una relación con Iván González, al que conoció durante la participación de ambos en un reality de supervivencia y con el que aseguran que lleva tres meses viéndose.

Sin embargo, parece que a Gloria Camila no le han sentado muy bien estas palabras y ha querido aclarar qué relación mantiene en realidad con González ya que ambos fueron pillados junto sen un centro de tatuajes.

"Nunca me manifiesto, lo llevo por lo legal pero he visto que quieren cebar el tema. No tengo nada con Iván, no he tenido nada ni lo voy a tener. Somos amigos que hemos ido a un centro a tatuarnos, así que no busquéis donde no hay. A ver si en pleno siglo XXI gente soltera puede tener amigos y amigas, nada más que eso, amistad".

...

Seguro que te interesa...

Gloria Camila encuentra de nuevo el amor con este conocido chico