La importante decisión de Gisela para luchar contra el coronavirus

Hace una semana Gisela, que ha vivido uno de los momentos más difíciles tras el fallecimiento de su compañero Álex Casademunt, sorprendía a sus seguidores cuando compartió una foto anunciando que había participado en un ensayo para una de las vacunas contra en el coronavirus. Y es que como bien explicó esta es una manera para poder ayudar en la lucha contra el coronavirus.

En la publicación confesó que no saben si le han inyectado la vacuna o solo se trata de un placebo y que por ello tiene que esperar a los resultados. "Lo que sí tengo claro es que tenemos que colaborar en todo lo que podamos para que esto pase pronto. Y esta es una de las maneras. Así que ni corta ni perezosa me he lanzado", añadía la cantante junto a varias fotos donde mostraba como había sido el proceso.

Rápidamente, sus seguidores aplaudieron la acción de la artista, ya que muchos han considerado la importancia que tiene el mensaje que ha lanzado a través de sus redes sociales. "Gracias a personas como tú podremos salir de esta", "Gracias a gente como tú tenemos vacuna. Eres muy valiente", "Un gran gesto que se hará más enorme con sus resultados" o "Solo con gente valiente como tú la medicina avanza", le dedicaban sus fans tras este importante paso que ha dado.

Según ha explicado fue durante una visita a su médico cuando le ofrecieron participar tanto a ella como a su pareja, José Ángel Ortega, en este proceso, y así lo ha confesado públicamente: "Al principio me dio un poco de miedo, pero me tranquilizaron y me dijeron que tenía bastante seguridad. Después de darle vueltas, me decidí a participar porque es importante que todos aportemos nuestro granito de arena".

"Nosotros hemos recibido una y no hemos tenido efectos secundarios. El 80% de las personas que están en el estudio no han tenido efectos secundarios, el 20% si, pero leves", confesaba la cantante.

