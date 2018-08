El gesto chulesco de Mario Casas al que no podrás resistirte

Mario Casas sí que sabe cómo enamorar a sus seguidores. El actor ha publicado una imagen en su cuenta personal de Instagram con un gesto que ha dejado a sus followers con la boca abierta.

Y es que en la imagen que ha publicado, el actor sale frunciendo el ceño, mirando al suelo y ladeado como cuando ves algo o a alguien al que no te puedes resistir. Y claro con esta pose, quienes sí que no se han podido resistir han sido sus fans, que han reaccionado rápidamente inundando la imagen de comentarios como: "Estás para hacerte el café por las mañanas, caricias por la tarde y el amor por las noches", "¡Ufff qué hombre más guapo! Que le detengan!!" o "Con ese look de gentleman yo me enamoro".

La foto del actor ha sido todo un éxito y ya ha superado los 250.000 likes, una buena muestra de que Mario enamora.