Georgina Rodríguez, que hace unos días revolucionó las redes sociales con un chándal de su colección que logró agotar y que cuesta más de 200 euros, se ha convertido en toda una influencer y no hay marca que no quiera colaborar con ella. Y es que desde que comenzó su relación hace cinco años con Cristiano Ronaldo la vida le cambió por completo, ya que pasó de trabajar en una firma de moda en Madrid a llevar una vida lujosa.

En el mes de marzo será portada de la revista 'InStyle' y en la entrevista que ha concedido ha hablado de como era su vida antes de conocer a su pareja. "He trabajado mucho y he tenido una vida sacrificada y el universo me ha recompensado con lo más grande: una familia hermosa", confesaba muy orgullosa de la familia que ha formado junto al futbolista.

"Ahora que puedo, permitirme ayudar a los demás es lo que más me satisface. Yo también sé lo que es empezar desde abajo y llegar justa a final de mes. Empatizo mucho con la gente debido a mis orígenes humildes", explica la modelo después de conocer lo mucho que le gusta ayudar a la gente que verdaderamente lo necesita y así lo ha demostrado en más de una ocasión.

Y es que Georgina se encuentra en el que probablemente sea su mejor momento tanto a nivel personal como profesional, ya que por un lado ha formado junto al futbolista y sus cuatro pequeños una increíble familia llena de amor y así lo demuestra en su cuenta de Instagram. En la parte profesional la modelo acaba de lanzar su propia línea de ropa: OM by G, y es que la firma ha dejado a todos con la boca abierta.

