La tía de Georgina Rodríguez estalla contra ella por no avisar del fallecimiento de su padre

El padre de Georgina Rodríguez fallecía hace tan sólo unos días. Una noticia que ha pillado por sorpresa a la familia de la novia de Cristiano Ronaldo que, durante una entrevista en un programa de televisión, estallaban contra ella.

"Eso me parece muy bien, que haya estado los últimos días con su padre. Pero ella tenía que haber tenido el detalle de haber llamado a su tío y decirle: 'El papá está malo, le quedan tantos días', y su tío habría cogido un vuelo y habría ido", decía su tía. Y añadía: “Para mi marido ha sido un padre, si para ella no lo ha sido”.

La triste pérdida de Jorge Eduardo, el padre de Georgina, ha abierto aún más la brecha que le separa de su familia: "Se va a enterar ahora todo el mundo de la clase de tía que es y de lo sinvergüenza que es. No tiene vergüenza para hacer lo que ha hecho".

Y es que aseguran que Gio, además de no haberles dicho que su padre había muerto, no les coge el móvil porque aparece apagado, de ahí que aseguren que habrá cambiado de número de teléfono para que no puedan contactar con ella.