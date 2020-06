Georgina Rodríguez comparte muchos de sus entrenamientos y ejercicios a través de sus redes sociales. La novia de Cristiano Ronaldo puede presumir de un buen físico y de una enorme elasticidad, tal y como ha dejado ver en estos días en sus redes sociales.

En una imagen en la que podemos verla con una pierna delante y otra detrás pegando al suelo mientras con sus brazos hace una postura de ballet, disciplina a la que dedicó muchísimos años de su vida, Gio escribió: "Me dan ganas de bailar".

Una complicada postura que poco después imitaba Adriana Abenia, compartiendo la imagen en sus redes mientras comentaba: "Hoy me he venido arriba y me he marcado un Georgina", a lo que la propia modelo respondía: "Pero qué maravilla. Me encanta".

